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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:01

  V2 написав:Яка стратегія по сьогоднішнім витратам - тратимо чи ні, бо донарахують комісію?

я б не рисковал. По любому оплата в дие никак не проведется по счету сегодня. А доказывать потом банку, что он не прав, начислив комис - та ну на - имхо шкурка вичинки не варта.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:04

WallNutPen
Погоджуюсь!
Глянув % за користування кредитними коштами - 70,8% річних!!!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:19

Re: Ідея Банк

У кого есть опыт позднего погашения кредитки, до которого часа деньги должны быть на счету в последний день грейса, а именно 30 апреля?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:52

  Кащей написав:У кого есть опыт позднего погашения кредитки, до которого часа деньги должны быть на счету в последний день грейса, а именно 30 апреля?

Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД

До речі, я думаю, що не може бути ІД 30го. Або 24...або наступна -- 1го.
Бо у Ідеї ж працює фіча, шо якщо відкривати кредитку після 25го, то ІД буде 1го :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 66676869
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