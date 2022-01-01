я б не рисковал. По любому оплата в дие никак не проведется по счету сегодня. А доказывать потом банку, что он не прав, начислив комис - та ну на - имхо шкурка вичинки не варта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:01
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:04
WallNutPen
Погоджуюсь!
Глянув % за користування кредитними коштами - 70,8% річних!!!
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:19
Re: Ідея Банк
У кого есть опыт позднего погашения кредитки, до которого часа деньги должны быть на счету в последний день грейса, а именно 30 апреля?
Додано: Сер 12 бер, 2025 19:52
Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД
До речі, я думаю, що не може бути ІД 30го. Або 24...або наступна -- 1го.
Бо у Ідеї ж працює фіча, шо якщо відкривати кредитку після 25го, то ІД буде 1го
Додано: Сер 12 бер, 2025 22:45
По старих вайтах чітко останній день місяця, без варіантів
Додано: Сер 12 бер, 2025 23:41
Re: Ідея Банк
Речь об о-карте, но насчёт первого числа как-то сомнительно.
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