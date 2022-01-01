Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 17:01
V2 написав:
Яка стратегія по сьогоднішнім витратам - тратимо чи ні, бо донарахують комісію?
я б не рисковал. По любому оплата в дие никак не проведется по счету сегодня. А доказывать потом банку, что он не прав, начислив комис - та ну на - имхо шкурка вичинки не варта.
WallNutPen
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Додано: Сер 12 бер, 2025 17:04
WallNutPen Погоджуюсь! Глянув % за користування кредитними коштами - 70,8% річних!!!
V2
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Додано: Сер 12 бер, 2025 19:19
У кого есть опыт позднего погашения кредитки, до которого часа деньги должны быть на счету в последний день грейса, а именно 30 апреля?
Кащей
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Додано: Сер 12 бер, 2025 19:52
Кащей написав:
У кого есть опыт позднего погашения кредитки, до которого часа деньги должны быть на счету в последний день грейса, а именно 30 апреля?
Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД
До речі, я думаю, що не може бути ІД 30го. Або 24...або наступна -- 1го.
Бо у Ідеї ж працює фіча, шо якщо відкривати кредитку після 25го, то ІД буде 1го
Amethyst
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Додано: Сер 12 бер, 2025 22:45
Amethyst написав: Кащей написав:
У кого есть опыт позднего погашения кредитки, до которого часа деньги должны быть на счету в последний день грейса, а именно 30 апреля?
Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД
До речі, я думаю, що не може бути ІД 30го. Або 24...або наступна -- 1го.
Бо у Ідеї ж працює фіча, шо якщо відкривати кредитку після 25го, то ІД буде 1го
По старих вайтах чітко останній день місяця, без варіантів
wolt450
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:41
Речь об о-карте, но насчёт первого числа как-то сомнительно.
Кащей
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Додано: Чет 13 бер, 2025 15:09
Amethyst написав:
Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД
До речі, я думаю, що не може бути ІД 30го. Або 24...або наступна -- 1го.
Бо у Ідеї ж працює фіча, шо якщо відкривати кредитку після 25го, то ІД буде 1го
В чат-боте действительно пишет, что до 1 числа нужно внести. И в тарифах - льготный период до 62 дней, т.е. по идее по 1-е число включительно, но как-то страшно.
Может у кого-то есть опыт таких крайних закрытий.
Кащей
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Додано: Чет 13 бер, 2025 15:14
Кащей написав: Amethyst написав:
Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД
До речі, я думаю, що не може бути ІД 30го. Або 24...або наступна -- 1го.
Бо у Ідеї ж працює фіча, шо якщо відкривати кредитку після 25го, то ІД буде 1го
В чат-боте действительно пишет, что до 1 числа нужно внести. И в тарифах - льготный период до 62 дней, т.е. по идее по 1-е число включительно, но как-то страшно.
Может у кого-то есть опыт таких крайних закрытий.
А чо Чат? Ну у вас же прям з апликухе дата указана. Жжмякните по карте то
Всегда спокойно гасил СЕПом до 13..14:00 в ИД.. А Идею с некоторіх пор мона и сторонним р2р день-в-день гасить
Amethyst
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Додано: Чет 13 бер, 2025 15:44
Amethyst написав:
А чо Чат? Ну у вас же прям з апликухе дата указана. Жжмякните по карте то
В апликухе ниче не указано, так как в этом месяце ниче погашать не нужно. Только в следующем.
Кащей
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Додано: Чет 13 бер, 2025 16:02
і шо нема отакої блямби посеред екрану?
Жмякніть на неї
Amethyst
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