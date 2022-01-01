"По картці немає мінімального платежу
Сума до повного погашення заборгованності Х грн в тому числі:
нараховані відсотки: У грн"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:40
Додано: Чет 13 бер, 2025 17:02
Бооже, ото ви перший раз в перший клас. Поздоровляю ))
А я звик, шо в мене ну хоч якась копійчина у грейсі та заваляється.
Ну от 1го квітня (а не 30..31 березня) шось і нарахують
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