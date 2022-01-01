"По картці немає мінімального платежу
Сума до повного погашення заборгованності Х грн в тому числі:
нараховані відсотки: У грн"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 бер, 2025 16:40
Додано: Чет 13 бер, 2025 17:02
Бооже, ото ви перший раз в перший клас. Поздоровляю ))
А я звик, шо в мене ну хоч якась копійчина у грейсі та заваляється.
Ну от 1го квітня (а не 30..31 березня) шось і нарахують
Додано: Чет 13 бер, 2025 18:09
Re: Ідея Банк
Мне как-то (осенью прошлого года) довелось проверить правоту этого утверждения. Как-то в РД был очень напряженный день и я в итоге провтыкал, что гасиЦЦа надо именно сегодня - вспомнил когда на часах было начало шестого вечера, и я еду домой в трамвае и до 18-00 доехать не успеваю. СЭПлю сеней. Примерно без двадцати шесть деньги заходят и о.банка салютует что с грейсом все ок . Так что по поводу до 18-00 - чистая правда, но доводить до крайностей все же не стоит
Додано: Чет 13 бер, 2025 18:46
Re: Ідея Банк
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