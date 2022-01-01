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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 16:40

  Amethyst написав:і шо нема отакої блямби посеред екрану?
Жмякніть на неї

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"По картці немає мінімального платежу
Сума до повного погашення заборгованності Х грн в тому числі:
нараховані відсотки: У грн"
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:02

  Кащей написав:
  Amethyst написав:і шо нема отакої блямби посеред екрану?
Жмякніть на неї

Зображення


"По картці немає мінімального платежу
Сума до повного погашення заборгованності Х грн в тому числі:
нараховані відсотки: У грн"
Бооже, ото ви перший раз в перший клас. Поздоровляю ))
А я звик, шо в мене ну хоч якась копійчина у грейсі та заваляється.
Ну от 1го квітня (а не 30..31 березня) шось і нарахують
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:09

Re: Ідея Банк

  Amethyst написав:Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД
Мне как-то (осенью прошлого года) довелось проверить правоту этого утверждения. Как-то в РД был очень напряженный день и я в итоге провтыкал, что гасиЦЦа надо именно сегодня - вспомнил когда на часах было начало шестого вечера, и я еду домой в трамвае и до 18-00 доехать не успеваю. СЭПлю сеней. Примерно без двадцати шесть деньги заходят и о.банка салютует что с грейсом все ок :). Так что по поводу до 18-00 - чистая правда, но доводить до крайностей все же не стоит ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:46

Re: Ідея Банк

  WallNutPen написав:но доводить до крайностей все же не стоит
Согласен, но мы тут, похоже, нашли еще +1 дн грейса )
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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