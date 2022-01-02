Amethyst написав:Ну Ошка пише в заст-ку, що чекає гроші до 18:00 в ІД
Мне как-то (осенью прошлого года) довелось проверить правоту этого утверждения. Как-то в РД был очень напряженный день и я в итоге провтыкал, что гасиЦЦа надо именно сегодня - вспомнил когда на часах было начало шестого вечера, и я еду домой в трамвае и до 18-00 доехать не успеваю. СЭПлю сеней. Примерно без двадцати шесть деньги заходят и о.банка салютует что с грейсом все ок . Так что по поводу до 18-00 - чистая правда, но доводить до крайностей все же не стоит
de Montaigne написав:Скажите, а нахрена теперь кому нужна кредитка этого банка после введения новых тарифов на покупку ОВДП? Мне налили месяц назад лимита на 149 тысяч, а что мне теперь нахрен с ним делать?))
так поступили в Моно,Альянс,Агропросперіс. Чому Ваас це дивує???
de Montaigne написав:Скажите, а нахрена теперь кому нужна кредитка этого банка после введения новых тарифов на покупку ОВДП? Мне налили месяц назад лимита на 149 тысяч, а что мне теперь нахрен с ним делать?))
отож, гроші люблять тишу. Розтринділи на всю країну, всі кинулись крутити з КЛ. Лавочка закрилася.