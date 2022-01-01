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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 07:31

  edgar_po написав:
  de Montaigne написав:Скажите, а нахрена теперь кому нужна кредитка этого банка после введения новых тарифов на покупку ОВДП? Мне налили месяц назад лимита на 149 тысяч, а что мне теперь нахрен с ним делать?))


отож, гроші люблять тишу. Розтринділи на всю країну, всі кинулись крутити з КЛ.
Лавочка закрилася.

А банк так не відає як витрачаються кредитні кошти, тільки на форумах хіба прочитають. Назагал та менша частина, яка з якихось причин не вкладалась в грейс, за всіх платила.
З іншої сторони деколи дехто хоче занадто часто повторюваних відповідей та розжовувань. А назагал нічого вічно не триває. Думаю, що з часом і інші банки, які ще якось дають можливість відповідно скористатись КЛ, прикриють лавочку.
Ой+
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  #<1 ... 68697071
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