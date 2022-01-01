edgar_po написав:
отож, гроші люблять тишу. Розтринділи на всю країну, всі кинулись крутити з КЛ.
Лавочка закрилася.
А банк так не відає як витрачаються кредитні кошти, тільки на форумах хіба прочитають. Назагал та менша частина, яка з якихось причин не вкладалась в грейс, за всіх платила.
З іншої сторони деколи дехто хоче занадто часто повторюваних відповідей та розжовувань. А назагал нічого вічно не триває. Думаю, що з часом і інші банки, які ще якось дають можливість відповідно скористатись КЛ, прикриють лавочку.