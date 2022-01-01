Додано: Суб 15 бер, 2025 14:03

de Montaigne написав: Сколько я просил, писал в личку, умолял прикусить языки! Сколько объяснял, что деньги любят тишину и нельзя тупым рылом влезать в калашный ряд! Все без толку. Зарабатывали себе люди маленькую копейку тихо и без рисков - Нет! Надо ж свою жлобскую рожу пристроить... Ну ладно, хрен с ним, все имеют право зарабатывать, но держите, мать вашу, языки за зубами! Не палите контору! теперь все банки рано или поздно тему прикроют... Сколько я просил, писал в личку, умолял прикусить языки! Сколько объяснял, что деньги любят тишину и нельзя тупым рылом влезать в калашный ряд! Все без толку. Зарабатывали себе люди маленькую копейку тихо и без рисков - Нет! Надо ж свою жлобскую рожу пристроить... Ну ладно, хрен с ним, все имеют право зарабатывать, но держите, мать вашу, языки за зубами! Не палите контору! теперь все банки рано или поздно тему прикроют...

Почему всегда найдутся желающие что-то рассказать, о чем с рациональной точки зрения лучше бы умолчать, психологи, социологи и прочие спецы уже давно объяснили.Тема покупки ОВГЗ за кредитные для банков давным давно известна. Была негласная договоренность между НБУ, МФУ, Минцифры (ДІЯ) и банками. Кто-то, как Монобанк например, прикрыл лавочку буквально сразу. Другие сворачивают постепенно, кто-то режет лимиты, кто-то вводит комиссии, у каждого своя картина. Госбанки в лице Сенса, Привата схему не тронут, пока НЕ поступит нужная команда. Крупные частники в лице Райфа, ПУМБ считают, что для них тоже пока все ок . Конечно, внутри все сильно могут быть возмущены и негодуют, но наружу не выносят. Причин несколько - у банков ликвидности сейчас дохерища, поэтому можно и позволить немного заработать гражданам с КЛ, которые шарят в теме; сгладить негатив в сторону самих же банков на фоне их космических прибылей за последние годы, ужесточившегося финмона (порой дичайшего), бюджет подпитать в столь сложное время, ну и на % при вылете из грейса заработать. Не все же так аккуратно планируют свои финансы, чтобы не вылетать из грейса. Ну покупаю я товары/услуги за кредитные, а тут ОВГЗ добавились..в чем проблема? Пока я нормально обслуживаю свои банковские кредиты какие ко мне вопросы??