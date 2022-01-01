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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 07:31

  edgar_po написав:
  de Montaigne написав:Скажите, а нахрена теперь кому нужна кредитка этого банка после введения новых тарифов на покупку ОВДП? Мне налили месяц назад лимита на 149 тысяч, а что мне теперь нахрен с ним делать?))


отож, гроші люблять тишу. Розтринділи на всю країну, всі кинулись крутити з КЛ.
Лавочка закрилася.

А банк так не відає як витрачаються кредитні кошти, тільки на форумах хіба прочитають. Назагал та менша частина, яка з якихось причин не вкладалась в грейс, за всіх платила.
З іншої сторони деколи дехто хоче занадто часто повторюваних відповідей та розжовувань. А назагал нічого вічно не триває. Думаю, що з часом і інші банки, які ще якось дають можливість відповідно скористатись КЛ, прикриють лавочку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 13:19

Re: Ідея Банк

Сколько я просил, писал в личку, умолял прикусить языки! Сколько объяснял, что деньги любят тишину и нельзя тупым рылом влезать в калашный ряд! Все без толку. Зарабатывали себе люди маленькую копейку тихо и без рисков - Нет! Надо ж свою жлобскую рожу пристроить... Ну ладно, хрен с ним, все имеют право зарабатывать, но держите, мать вашу, языки за зубами! Не палите контору! теперь все банки рано или поздно тему прикроют...
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:03

  de Montaigne написав:Сколько я просил, писал в личку, умолял прикусить языки! Сколько объяснял, что деньги любят тишину и нельзя тупым рылом влезать в калашный ряд! Все без толку. Зарабатывали себе люди маленькую копейку тихо и без рисков - Нет! Надо ж свою жлобскую рожу пристроить... Ну ладно, хрен с ним, все имеют право зарабатывать, но держите, мать вашу, языки за зубами! Не палите контору! теперь все банки рано или поздно тему прикроют...


Почему всегда найдутся желающие что-то рассказать, о чем с рациональной точки зрения лучше бы умолчать, психологи, социологи и прочие спецы уже давно объяснили.
Тема покупки ОВГЗ за кредитные для банков давным давно известна. Была негласная договоренность между НБУ, МФУ, Минцифры (ДІЯ) и банками. Кто-то, как Монобанк например, прикрыл лавочку буквально сразу. Другие сворачивают постепенно, кто-то режет лимиты, кто-то вводит комиссии, у каждого своя картина. Некоторые госбанки схему не тронут, пока НЕ поступит нужная команда. Крупные частники считают, что для них тоже пока все ок . Конечно, внутри все сильно могут быть возмущены и негодуют, но наружу не выносят. Причин несколько - у банков ликвидности сейчас дохерища, поэтому можно и позволить немного заработать гражданам с КЛ, которые шарят в теме; сгладить негатив в сторону самих же банков на фоне их космических прибылей за последние годы, ужесточившегося финмона (порой дичайшего), бюджет подпитать в столь сложное время, ну и на % при вылете из грейса заработать. Не все же так аккуратно планируют свои финансы, чтобы не вылетать из грейса. Ну покупаю я товары/услуги за кредитные, а тут ОВГЗ добавились..в чем проблема? Пока я нормально обслуживаю свои банковские кредиты какие ко мне вопросы??
Востаннє редагувалось Navegantes в Суб 15 бер, 2025 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:01

Re: Ідея Банк

  Navegantes написав:всегда найдутся желающие что-то рассказать
Ну так а зачем вы в своей аНАлитике светите др. банки? Шобы их быстрее залочили и чо?
Може мне добавить еще десяток банок на развитие вашей мысли? :shock:

Прошу прибрати в вашому дописі зайві назви :!:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:15

  Amethyst написав:
  Navegantes написав:всегда найдутся желающие что-то рассказать
Ну так а зачем вы в своей аНАлитике светите др. банки? Шобы их быстрее залочили и чо?
Може мне добавить еще десяток банок на развитие вашей мысли? :shock:

Прошу прибрати в вашому дописі зайві назви :!:


Их залочат и так, в свое время. Но вы конечно можете тешить себя надеждами, что именно из-за рассказов на форуме тема рушится. Надо ж найти крайнего/-их
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:17

Re: Ідея Банк

  Navegantes написав:Их залочат и так, в свое время.

ну а тоо.
Дякую за розуміння 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 06:56

Re: Ідея Банк

Ідея хоче продатись, а все до кінця якось не получається:
Минуло 5 місяців. Власник mono досі не отримав дозволу на купівлю ще одного банку https://biz.nv.ua/ukr/finance/tigipko-d ... 98120.html

Як на показники банку впливає к-ть і розмір виданих кредитів чи боргів по кредитках?Колись Тігіпко, щоб підняти вартість свого банку перед шведами, агресивно роздавали кредити і потім шведи не могли їх толком позбирати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 07:17

  Ой+ написав:Ідея хоче продатись, а все до кінця якось не получається:
Минуло 5 місяців. Власник mono досі не отримав дозволу на купівлю ще одного банку https://biz.nv.ua/ukr/finance/tigipko-d ... 98120.html

Як на показники банку впливає к-ть і розмір виданих кредитів чи боргів по кредитках?Колись Тігіпко, щоб підняти вартість свого банку перед шведами, агресивно роздавали кредити і потім шведи не могли їх толком позбирати.

Якщо коротко- тигіпко зло для фізика. Універсал мав шикарну кредитку з 5% кешбеку, при тигіпко все звернули, був vsбанк тихий і спокійний, відсоток платив справно і знову тигіпко все розрулив. Поки в Моно є Горох,буде топ , якщо ідея стане тигіпко,то кредитку можна одразу закрити
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 11:07

Re: Ідея Банк

  sens написав:то кредитку можна одразу закрити


Від кредитки в Ідеї вже й так сенсу ніякого немає!
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