Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 бер, 2025 21:53
Подскажите, есть у Идеи нормальный интернет-банк? Карту к депозиту дают?
ishvara
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Додано: Нед 16 бер, 2025 22:00
ishvara https://ideaonline.ua/
потрібен договір у відділенні
та моб. застосунок O.Bank
карту дають.
Ой+
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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:08
Випадково помітив, що на
Виплатній картці в нових тарифах з 27.01.2025
тепер поповнення рахунку переказом з рахунків в інших банках України (за реквізитами рахунку) стало
без комісії
(було 0,5% min 5 грн).
dim.ua
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