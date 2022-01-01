Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 бер, 2025 21:53
Подскажите, есть у Идеи нормальный интернет-банк? Карту к депозиту дают?
ishvara
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Додано: Нед 16 бер, 2025 22:00
ishvara https://ideaonline.ua/
потрібен договір у відділенні
та моб. застосунок O.Bank
карту дають.
Ой+
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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:08
Випадково помітив, що на
Виплатній картці в нових тарифах з 27.01.2025
тепер поповнення рахунку переказом з рахунків в інших банках України (за реквізитами рахунку) стало
без комісії
(було 0,5% min 5 грн).
dim.ua
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:11
депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?
emeta
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:19
emeta написав:
депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?
оформляйте тут. под конец срока будет 20%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi
раз в неделю можно разорвать без потери %
Wirująświatła
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:33
emeta написав:
депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?
Абсолютно вільні. За умови, що на залишку не менше 1000 грн. У випадку, коли залишається менше 1000 грн, депо наступного дня закривається із виплатою нарахованих за недомісяць відсотків. Виплата відсотків раз на місяць в день відкриття.
Кочевник
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