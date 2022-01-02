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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 21:53

Подскажите, есть у Идеи нормальный интернет-банк? Карту к депозиту дают?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 22:00

ishvara https://ideaonline.ua/ потрібен договір у відділенні
та моб. застосунок O.Bank
карту дають.
Ой+
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Повідомлень: 6893
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Подякував: 106 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:08

Випадково помітив, що на Виплатній картці в нових тарифах з 27.01.2025 тепер поповнення рахунку переказом з рахунків в інших банках України (за реквізитами рахунку) стало без комісії (було 0,5% min 5 грн).
dim.ua
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:11

депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:19

  emeta написав:депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?

оформляйте тут. под конец срока будет 20%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi
раз в неделю можно разорвать без потери %
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:33

  emeta написав:депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?


Абсолютно вільні. За умови, що на залишку не менше 1000 грн. У випадку, коли залишається менше 1000 грн, депо наступного дня закривається із виплатою нарахованих за недомісяць відсотків. Виплата відсотків раз на місяць в день відкриття.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:59

Виплатна валютна картка більш року без руху, залишок нуль.
Якщо наразі на неї зайдуть гроші - чи візьмуть комісію "за неактивність"?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12

  Wirująświatła написав:
  emeta написав:депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?

оформляйте тут. под конец срока будет 20%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi
раз в неделю можно разорвать без потери %

С этом радобанком очень и очень аккуратно нужно, они зарабатывают на невнимательности, а подводных камней там пруд пруди.
Proofy
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  #<1 ... 69707172
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