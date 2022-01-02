|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 бер, 2025 21:53
Подскажите, есть у Идеи нормальный интернет-банк? Карту к депозиту дают?
Додано: Нед 16 бер, 2025 22:00
ishvara
та моб. застосунок O.Bank
карту дають.
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:08
Випадково помітив, що на Виплатній картці
Додано: Сер 19 бер, 2025 20:11
депозит "вільні кошти" кто пользуется ?
Насколько вільні? нужно на месяц оформлять?
Додано: Сер 19 бер, 2025 20:19
оформляйте тут. под конец срока будет 20%
раз в неделю можно разорвать без потери %
Додано: Сер 19 бер, 2025 20:33
Абсолютно вільні. За умови, що на залишку не менше 1000 грн. У випадку, коли залишається менше 1000 грн, депо наступного дня закривається із виплатою нарахованих за недомісяць відсотків. Виплата відсотків раз на місяць в день відкриття.
Додано: Пон 24 бер, 2025 15:59
Виплатна валютна картка більш року без руху, залишок нуль.
Якщо наразі на неї зайдуть гроші - чи візьмуть комісію "за неактивність"?
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:12
С этом радобанком очень и очень аккуратно нужно, они зарабатывают на невнимательности, а подводных камней там пруд пруди.
Додано: П'ят 28 бер, 2025 14:41
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Поляки відтермінували угоду про продаж Тігіпку Ідея Банку
Додано: Чет 10 кві, 2025 14:57
Re: Ідея Банк
Уважаемые представители идея банк прошу вашего совета что делать если попался на мошенников укоторых открыт счёт в вашем банке я нахожусь за границей и не являюсь к сожалению клиентом вашего банка перевод делали с карты привата о чем сразу сообщили в службу поддержки банка приват а вот ваша служба меня блокирует тк не прохожу индификацию как клиент ! На номер горячей линии банка тоже не могу дозвониться из Швейцарии! Может кто-нибудь из форумчан попадал в такие неприятные ситуации? И как выходили находясь за границей? Всем спасибо и доброго вечера
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|