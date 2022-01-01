|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:26
Тігіп закупив Ідею.
Скільки ж можна під себе гребти...
-
won
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, valya
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2206
|1102263
|
|
|1322
|278782
|
Вів 22 кві, 2025 18:20
NDV
|
|1663
|739156
|