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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:26

Тігіп закупив Ідею.


Скільки ж можна під себе гребти...
won
 
Повідомлень: 63
З нами з: 15.05.24
Подякував: 197 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:40

  won написав:Тігіп закупив Ідею.

думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?
KVV
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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  #<1 ... 70717273
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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