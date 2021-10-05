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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:26
Тігіп закупив Ідею.
Скільки ж можна під себе гребти...
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won
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Додано: Сер 30 кві, 2025 11:40
won написав:
Тігіп закупив Ідею.
думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?
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KVV
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