Тігіп закупив Ідею.
Скільки ж можна під себе гребти...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:40
Додано: Сер 30 кві, 2025 22:59
Обидва йому не належали/не належать. Логічно порівнювати з ВіЕс Банком чи Діамантбанком, але є і приклад Універсалу. Казали, що Тігіпко аж пищить, як хоче нормально в ритейл вийти і тому так бився за Ідею. Тому є шанс, що тепер буде просто удвічі більше дзвінків з франківських номерів.
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