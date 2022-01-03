RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ідея Банк

Ідея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.7 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:26

Тігіп закупив Ідею.


Скільки ж можна під себе гребти...
won
 
Повідомлень: 63
З нами з: 15.05.24
Подякував: 197 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:40

  won написав:Тігіп закупив Ідею.

думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?
KVV
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 22:59

  KVV написав:думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?

Обидва йому не належали/не належать. Логічно порівнювати з ВіЕс Банком чи Діамантбанком, але є і приклад Універсалу. Казали, що Тігіпко аж пищить, як хоче нормально в ритейл вийти і тому так бився за Ідею. Тому є шанс, що тепер буде просто удвічі більше дзвінків з франківських номерів.
klug
 
Повідомлень: 8748
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 33, 34, 35
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
341 150776
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 кві, 2025 23:17
wolt450
Креді Агріколь Банк 1 ... 26, 27, 28
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
274 121020
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 кві, 2025 22:05
unicdima
Банк Глобус 1 ... 168, 169, 170
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1690 743052
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 кві, 2025 16:07
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8438)
30.04.2025 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.