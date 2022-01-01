RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.6 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
4
2- Погане. Некомпетентне.
20%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
7%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:26

Тігіп закупив Ідею.


Скільки ж можна під себе гребти...
won
 
Повідомлень: 123
З нами з: 15.05.24
Подякував: 261 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:40

  won написав:Тігіп закупив Ідею.

думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?
KVV
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 22:59

  KVV написав:думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?

Обидва йому не належали/не належать. Логічно порівнювати з ВіЕс Банком чи Діамантбанком, але є і приклад Універсалу. Казали, що Тігіпко аж пищить, як хоче нормально в ритейл вийти і тому так бився за Ідею. Тому є шанс, що тепер буде просто удвічі більше дзвінків з франківських номерів.
klug
 
Повідомлень: 8941
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:13

Чи нова WEB-версія інтернет-банкінгу О.Bank нарешті має опцію поповнення своєї ідейної картки з карток інших банків ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:55

Re: Ідея Банк

Viber
Кредит від Ідея Банку – це підтримка ваших планів та можливість діяти без обмежень.
Ваші переваги:
🔹 Сума до 500 000 грн
🔹 Попереднє рішення вже за 1 хвилину
🔹 Зручний графік платежів
🔹 Термін від 12 до 60 місяців
🔹 Просте погашення без зайвих турбот
🔹 Реальна річна ставка: до 123,07%
:shock:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7127
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 70717273
