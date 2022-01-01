|
Ідея Банк
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:26
Тігіп закупив Ідею.
Скільки ж можна під себе гребти...
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:40
won написав:
Тігіп закупив Ідею.
думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?
Додано: Сер 30 кві, 2025 22:59
KVV написав:
думаєте Ідея піде шляхом новопредставленого Спортбанку і напівживого Ізі?
Обидва йому не належали/не належать. Логічно порівнювати з ВіЕс Банком чи Діамантбанком, але є і приклад Універсалу. Казали, що Тігіпко аж пищить, як хоче нормально в ритейл вийти і тому так бився за Ідею. Тому є шанс, що тепер буде просто удвічі більше дзвінків з франківських номерів.
Додано: Чет 08 тра, 2025 12:13
Чи нова WEB-версія інтернет-банкінгу О.Bank нарешті має опцію поповнення своєї ідейної картки з карток інших банків ?
Додано: Пон 13 жов, 2025 11:55
Viber
Кредит від Ідея Банку – це підтримка ваших планів та можливість діяти без обмежень.
Ваші переваги:
🔹 Сума до 500 000 грн
🔹 Попереднє рішення вже за 1 хвилину
🔹 Зручний графік платежів
🔹 Термін від 12 до 60 місяців
🔹 Просте погашення без зайвих турбот
🔹 Реальна річна ставка: до 123,07%
