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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 13:15

  algr333 написав:Регистр.в октябре За карты взяли по 100гр Смс попросил ответ сразу но в нояб.выписке смотрю снято 20гр и 0.8 у которые зашли в минус На гарячке на вопрос почему снята оплата если смс отключены сказали Ну вы же получили одно смс при подключении Такого бреда я ещё не разу не слышал Валюта полное г..
Стиранная с печатями Худший банк с кем пришлось иметь дело Будьте с ним внимательны если вдруг есть желание стать клиентом

Після того, що Ви написали бажання кудись зникло...
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 08:43

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Shanovnyi Klient! Novi vymogy NBU! Prosymo povidomyty Bank pro max summu operacii za rahunkom Info: 0800503005 abo na https://www.bisbank.com.ua/opytuvalnyk

Якщо Ви не надасте банку інформацію про обсяг фінансових операцій, який планується за рахунками, банк має право встановити мінімальне значення суми фінансових операцій – 40 000,00 грн. на місяць.
sens
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Повідомлень: 15041
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
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