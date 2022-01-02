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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 20:29

  Visky написав:
  nord написав:
  ramirezzz2001 написав:на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти?

Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
І за таке банк ввів комісію: п. 13.5. Операції видачі готівки з карткового рахунка в торгівельно-сервісній мережі: 1% + 5 грн.

Це вже жлобство.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:50

Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
la9
 
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