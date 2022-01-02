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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 чер, 2024 20:29
Visky написав: nord написав: ramirezzz2001 написав:
на універсальній карті залишилися грошові кошти (виплата з депозиту). Чи можна якось без комісії їх зняти, перевести на карту іншого банку, чи ще якісь варіанти?
Знімати в супермаркетах, або аптеках до 6000 гр..
І за таке банк ввів комісію: п. 13.5. Операції видачі готівки з карткового рахунка в торгівельно-сервісній мережі: 1% + 5 грн.
Це вже жлобство.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 17:50
Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
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la9
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Додано: Чет 08 сер, 2024 19:53
la9 написав:
Хотел открыть в отделении виртуальную карту в евро. Бывает, у них нормальные курсы среди банок, где можно купить онлайн.
Карту планировал использовать для периодических покупок в интернете в евро. Менеджер сказал, что для того, чтобы приходили коды 3ds, нужно подключить платные смс. Мол, без смс коды приходить не будут. Так ли это на практике?
да
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AlexTk
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