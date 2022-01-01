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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2024 22:07
2XL написав: la9 написав: 2XL написав:
Не можу валютною карткою оплатити в інтернеті. Не через дані картки, і через google pay. В торгових мережах платить, ліміти виставлені достатньо. В чому може бути проблема?
смс подключен и коды приходят?
За СМС не пам'ятаю, скоріше за ні. Але, наприклад на сайті lifecell чи олх не просить вводити ніякий код, зразу іде відлуп
там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп
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Додано: Нед 08 вер, 2024 12:45
la9 написав: 2XL написав:
Не можу валютною карткою оплатити в інтернеті. Не через дані картки, і через google pay. В торгових мережах платить, ліміти виставлені достатньо. В чому може бути проблема?
За СМС не пам'ятаю, скоріше за ні. Але, наприклад на сайті lifecell чи олх не просить вводити ніякий код, зразу іде відлуп
там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп
я sms відключав через менеджера у відділенні при оформленні картки - при всіх оплатах приходять 3d-secure-code.
Й при оплаті валютною карткою в інтернеті ( не через google pay)
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Додано: Сер 02 жов, 2024 13:54
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