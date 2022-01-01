RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:07

  2XL написав:
la9 написав:
  2XL написав:Не можу валютною карткою оплатити в інтернеті. Не через дані картки, і через google pay. В торгових мережах платить, ліміти виставлені достатньо. В чому може бути проблема?

смс подключен и коды приходят?
За СМС не пам'ятаю, скоріше за ні. Але, наприклад на сайті lifecell чи олх не просить вводити ніякий код, зразу іде відлуп

там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп
la9
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 02.07.09
Подякував: 522 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 12:45

  la9 написав:
  2XL написав:Не можу валютною карткою оплатити в інтернеті. Не через дані картки, і через google pay. В торгових мережах платить, ліміти виставлені достатньо. В чому може бути проблема?

За СМС не пам'ятаю, скоріше за ні. Але, наприклад на сайті lifecell чи олх не просить вводити ніякий код, зразу іде відлуп

там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп

я sms відключав через менеджера у відділенні при оформленні картки - при всіх оплатах приходять 3d-secure-code.
Й при оплаті валютною карткою в інтернеті ( не через google pay)
flysoulfly
 
Повідомлень: 5424
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1725 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:54

"мы его теряем" ©
:(
https://www.bisbank.com.ua/news/shhodo- ... yh-osib-2/
flysoulfly
 
Повідомлень: 5424
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1725 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 195, 196, 197
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1966 1058324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2024 14:10
RaifHelp
А-Банк 1 ... 206, 207, 208
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2070 1044111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 22:08
Driver
Банк Кредит Дніпро 1 ... 29, 30, 31
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
301 129416
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 17:38
wolt450

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.