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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:07

  2XL написав:
la9 написав:
  2XL написав:Не можу валютною карткою оплатити в інтернеті. Не через дані картки, і через google pay. В торгових мережах платить, ліміти виставлені достатньо. В чому може бути проблема?

смс подключен и коды приходят?
За СМС не пам'ятаю, скоріше за ні. Але, наприклад на сайті lifecell чи олх не просить вводити ніякий код, зразу іде відлуп

там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 12:45

  la9 написав:
  2XL написав:Не можу валютною карткою оплатити в інтернеті. Не через дані картки, і через google pay. В торгових мережах платить, ліміти виставлені достатньо. В чому може бути проблема?

За СМС не пам'ятаю, скоріше за ні. Але, наприклад на сайті lifecell чи олх не просить вводити ніякий код, зразу іде відлуп

там, где должны приходить коды 3д секьюр, они не приходят при отключенном смс. Из-за этого может сразу идти отлуп

я sms відключав через менеджера у відділенні при оформленні картки - при всіх оплатах приходять 3d-secure-code.
Й при оплаті валютною карткою в інтернеті ( не через google pay)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:54

"мы его теряем" ©
:(
https://www.bisbank.com.ua/news/shhodo- ... yh-osib-2/
flysoulfly
 
Повідомлень: 5749
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1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:31

  flysoulfly написав:"мы его теряем" ©
:(
https://www.bisbank.com.ua/news/shhodo- ... yh-osib-2/

01.11.2024 ввести в дію наступне:

1) Встановити комісію за операції в розмірі 0,5% від суми операції за:

зарахування коштів за допомогою послуги «Visa Direct» в розмірі 0,5% від суми операції;

зарахування інших безготівкових коштів.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 08:20

  sens написав:
  flysoulfly написав:"мы его теряем" ©
:(
https://www.bisbank.com.ua/news/shhodo- ... yh-osib-2/

01.11.2024 ввести в дію наступне:

1) Встановити комісію за операції в розмірі 0,5% від суми операції за:

зарахування коштів за допомогою послуги «Visa Direct» в розмірі 0,5% від суми операції;

зарахування інших безготівкових коштів.

Жлобство. :roll:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 17:09

В Бєлочки щось геть кукуха з'їхала, ахах
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 17:32

  nord написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:"мы его теряем" ©
:(
https://www.bisbank.com.ua/news/shhodo- ... yh-osib-2/

01.11.2024 ввести в дію наступне:

1) Встановити комісію за операції в розмірі 0,5% від суми операції за:

зарахування коштів за допомогою послуги «Visa Direct» в розмірі 0,5% від суми операції;

зарахування інших безготівкових коштів.

Жлобство. :roll:
у них теперь еще более скучное лицо - им денег никто не даст.
Без комисии только налом в кассу - шобы шо?
Вижу следующий логичный шаг их тарифного принтера - усилить санкции финмона после обязательной проверки источников пополняемых наличных
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 00:07

ой кручу-верчу ...
с 15.01. тариф бывший "Прибутковий Гаманець" теперь "Для виплат"

смс без комиссий.
безнал выход - СЕП даром через bis24 .
безнал вход - текст написан падибильному - вроде, всьо с комиссиями, хотя обязательно надо проверять - раньше тоже у белочек практика иногда расходилась с написанным в тарифах,которые непрерывно меняют почти каждый месяц.

Короче, для безнал входа наверное надо "Виртуальну" открывать.
Не знаю, открывают их через bis24?
и плату за sms (20грн/мес) сразу не начислят? успею ли отключить звонком на прохладную линию?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 08:59

Чим цікава білочка,крім змін тарифів що місяця? Я закрив, дуже дорого
tarasum
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