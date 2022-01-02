а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів
додатки всі останні версії
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 чер, 2025 21:58
Re: Банк інвестицій та заощаджень
а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів
додатки всі останні версії
Додано: Сер 04 чер, 2025 22:05
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