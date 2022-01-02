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Обслуговування в українських
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Банк інвестицій та заощаджень 3.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:58

Re: Банк інвестицій та заощаджень

а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів

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quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:05

  quadro_tony_da написав:а шо не так з банком? чи з дією?
нажимаю надати доступ банку до документів в дії, і моментально помилка
ЩОСЬ пішло не так
пробував з різних інтернетів

додатки всі останні версії

в дії були зміни по інтеграції, чекайте, ймовірно такий популярний і технологічний банк не вніс їх
24589
 
Повідомлень: 190
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  #<1 ... 18192021
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