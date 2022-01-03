Вход платный 0,5% от суммы безнала. Наличное пополнение в кассе бесплатно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 00:01
Re: Банк інвестицій та заощаджень
Додано: Суб 02 сер, 2025 00:06
Как то подозрительно щедро даже на месяц
Додано: Суб 02 сер, 2025 04:43
Та чому, нормально наче, щоб хоч якось потенційних клієнтів зацікавити
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