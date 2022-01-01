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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 00:01
emeta написав:
По ней вроде и вход и выход СЭПом бесплатно
Вход платный 0,5% от суммы безнала. Наличное пополнение в кассе бесплатно
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lara_08
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Додано: Суб 02 сер, 2025 00:06
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lara_08
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Додано: Суб 02 сер, 2025 04:43
Та чому, нормально наче, щоб хоч якось потенційних клієнтів зацікавити
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aanonimovic594
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:33
lara_08 написав:
Вход платный 0,5% от суммы безнала
а за онлайн обмін $ на грн. на цю картку - не беруть 0,5% ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 04 сер, 2025 09:05
flysoulfly написав: lara_08 написав:
Вход платный 0,5% от суммы безнала
а за онлайн обмін $ на грн. на цю картку - не беруть 0,5% ?
Місяць назад не брали
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lara_08
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