Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:03
Я смотрю, это политика банка - кидать клиентов по мелочи. Только они не понимают, что теряют больше, чем получают. Выходит, картой есть смысл пользоваться, только если уверен, что в этот месяц насобираешь 100+ грн КБ. В ином случае, уж лучше альянс
Додано: Пон 15 гру, 2025 15:00
Ответа не дождался, позвонил сам. Поузнавали - вам отказано в КБ 30+, т.к. карту вы открыли в августе. Мол, 3 месяца прошли. Я говорю - я первую трату сделал 23.09, какие 3 месяца??? Ок, сейчас уточним, перезвоним. В этот раз сами перезвонили, сказали - ок, 30+ КБ будут зачислены на бонусный счет! Я - а почему не на карту, т.к. на 1.12 было более 100 грн только за ноябрь, выплатите тогда и эти на карту. Нет, выплачиваем от 100 грн, накопите, потом выведете.
В общем, подтверждаю свой предыдущий вывод: если не уверен, что за месяц накопишь 100 грн КБ, Юнексом лучше не пользоваться, бо получить суммы менее 100 грн - еще тот квест, который не стоит того
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:29
Розеткова карта в додатку Юнекса м.б., чи твльки в розетковому?
