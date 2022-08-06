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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:32

  бульбик написав:бульбик

Не так, уточнил в банке - реальная ставка 20%. За выходные насчитывают проценты. Но вообще сама схема привязки к чему-то довольно мутная

а за какие дни не насчитывает?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:37

Re: Індустріалбанк

За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 04:49

  бульбик написав:За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной

Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:36

  candidat написав:
  бульбик написав:За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной

Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:45

  AlexSV написав:Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%.[/quote]

Хотелось бы послушать коллегу с практическим опытом подобного вклада. Есть такие?
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:08

  AlexSV написав:
  candidat написав:
  бульбик написав:За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать... Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%. А это значит, что среднемесячная около 16%, что гораздо меньше заявленной

Зачем вы пишете сначала "...насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было...", а потом сразу же "...Тако впечатление что на выходные дни ставка будет таки 0,1%..."? Вам не видится противоречие?
Специально на этот случай в описании депозита дана ссылка на таблицу, где прям на каждый день указаны учетная ставка, ставка овернайт и рефинансирования. И в этой таблице нет ни одной субботы или воскресенья с начала года за исключением одной единственной субботы, когда был рабочий день. Так ясное дело, что банк за субботы и воскресенья будет платить базовые 0,1%.
И в результате не около 16%, а (20%×22+0,1×8)÷30=14,7%

Банк размещает Ваши средства в депозитные сертификаты НБУ в пятницу вечером и получает их обратно в понедельник утром, соответственно НБУ ему платит %% за 3 дня, поэтому Банк и Вам начислит %% по ставке 20% за 3 дня, а не за 1 день по 20% и за 2 дня по 0,1%.

Как тогда понимать фразу из существенных характеристик депозита:

"Проценти на вклад нараховуються за формулою виключно за ті дні, в які Національний банк України встановлював ставки за депозитними
сертифікатами «овернайт». За дні, в які Національний банк України не встановлював ставки за депозитними сертифікатами «овернайт», проценти на вклад нараховуються за базовою процентною ставкою"

За какие такие дни банк будет платить 0,1%, если НБУ устанавливает ставку каждый день, а на выходные, по-вашему, действует ставка предыдущего рабочего дня? Для чего банк написал про 0,1%? Мол, вдруг грохнет метеорит, и НБУ забудет ставку установить? Ибо в таблицах нет ни одного рабочего дня, где не установлена ставка овернайт.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:37

candidat скажу сразу - с индустриалбанком дела не имел и как оно работает не знаю. Просто читаю по написанному. "За ті дні, В які НБУ установив" - на мой взгляд значит что ставка срабатывает только в день когда НБУ установил ставку по овернайту. В выходные НБУ ставку не устанавливает - значит действует 0,1. А вот если бы формулировка была "За ті дні, НА які НБУ установив" то тогда и на выходные действовала бы ставка овернайта
WallNutPen
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:56

WallNutPen Так я вот тоже так думаю. Терзают смутные сомнения.
Хотя есть у Индустриала депозитный калькулятор, так там они считают как 20% каждый день, и в сб-вс тоже. Но это ж всего лишь калькулятор. Обычно всегда где-то приписывают, что расчеты имеют информативный характер. Типа не истина в последней инстанции.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 10:44

Re: Індустріалбанк

Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:42

  бульбик написав:Не стоит с ними связываться. К слову заказал звонок из банка для консультации - перезвонили и тут же сбросили - типа работа сделана. Пусть сами мудохаются с такими дурацкими условиями.


Меня смущает, что Запорожье сейчас прифронтовой город.
nord
 
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