Індустріалбанк

Додано: Чет 02 бер, 2023 10:00

Индустриал продолжает "впечатлять". Открыл депозит, к нему дали карту. Других счетов в банке у меня нет. При этом при переводах между депозитом и картой наблюдается такая картина: счет-отправитель - карта, получатель - депозит, и если надо наоборот, т.е. снять с депозита на карту - это уже проблема, ибо нет других счетов, а два одинаковых счета и в отправителе, и в получателе не даёт поставить. Удобство 80лвл!

То ещё приключение и с переводами с этой карты на карту другого банка, если сервисом другого банка. Есть предположение, что Индустриал не считает нужным подтверждать эту операцию кодом из смс. А другие банки впадают в ступор то того, что нет кода. Сенс сразу ошибку выдает, ПУМБ терпеливо ждёт код подтверждения, который и не собирается приходить, и только Альянс каким-то образом и без кода совершает перевод. Только мне ж не в Альянс надо, поэтому надо ещё один перевод делать.

В общем, кто-то знает, как исправить или обойти то, что Индустриал не присылает смс с кодами подтверждения операций? Напрягает все время через посредника переводить.