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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2023 21:54

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Вартує відкриття поточного рахунку в гривні,далі через додаток відкриття валютного і обмін.
А снять дают с валютного тек. счёта? или попросят открыть карту?

Попрошайки
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 08:33

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Вартує відкриття поточного рахунку в гривні,далі через додаток відкриття валютного і обмін.
А снять дают с валютного тек. счёта? или попросят открыть карту?

Попрошайки

В каком отделении?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 09:43

Закончился срок действия карты к депозиту. Заказал новую. Ещё не получил, но в приложении вижу, что на замену моей Mastercard сделали Visa. Не берусь утверждать насчёт всех банков, но у Индустриала Mastercard явно получше, чем Visa. Хотя бы поддержкой 3DS, т.е. при переводах код подтверждения приходит в смс, даже при не подключённом смс-информировании. А у Visa надо или подключать, или звонить на ГЛ код узнавать. Потому и при оформлении первой карты заказал Mastercard. А сейчас хотят всунуть Visa.
Кто-то получал в последнее время карту к депозиту по причине истечения срока действия предыдущей? Вам выдавали той же платежной системы, что и была?
Это вообще нормально, что так меняют? Или должны выдавать той же системы, что и была?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:02

candidat Visa ничем не хуже, а даже лучше хотя бы тем, что ее можно подключить к Google Pay|Apple Pay, через которые можно, например перекидывать на моно, без комиссии и подключенного смс-банкинга. На счет самой карты, если Вы обращались в отделение и заказывали MasterCard, то должны были выпустить ее.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:05

  lloydbanksua написав:candidat Visa ничем не хуже, а даже лучше хотя бы тем, что ее можно подключить к Google Pay|Apple Pay, через которые можно, например перекидывать на моно, без комиссии и подключенного смс-банкинга. На счет самой карты, если Вы обращались в отделение и заказывали MasterCard, то должны были выпустить ее.

В данном случае подходит только р2р-чужим банком. Всё остальное у Индустриала обложено комиссиями. Если переводить через Google Pay, то Индустриал воспримет это как р2р-перевод чужим сервисом?
А карты Mastercard в Google Pay не добавляются?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:23

candidat пополняю моно со своей карты индуса через Google Pay без комиссии. Мастеркард добавить в Google Pay | Apple Pay нельзя, только Visa.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:27

Re: Індустріалбанк

Гривневий через додаток до першого відвідування банку немає можливості?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:29

Re: Індустріалбанк

lloydbanksua написав:Снимаете с текущего счета без комиссии через квитанцию.


Відома таблиця далека від ідеалу, як я і казав, безрегулярного поповнення інформації. Там сказано, що для безпроцентного зняття потрібна депозитна картка
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:28

  2XL написав:Гривневий через додаток до першого відвідування банку немає можливості?

Если не ФОП, можете удалённо зарегистрироваться.
lloydbanksua
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