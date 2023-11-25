Індустріалбанк

Банк супер нищий. По Запорожью полторы недели ждал евро.Купюры страшные.И это про центральное отделение. Что на окраинах боюсь даже представить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 21:56
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:14
Как всегда в подобных банках, где нет подкреплений и заказов через горячку.
Начальники отделений по просьбе кассира занимаются поиском валюты под клиента.
Но пока удаётся третий месяц подряд забирать синими в отличие от богатых на отделения Альфы или Аккорда. Всё индивидуально..
|