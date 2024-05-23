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Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 08:47
Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
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sens
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:10
sens написав:
Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
Это норма для индуса.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 22 тра, 2024 09:23
lloydbanksua написав: sens написав:
Застосунок в повному акту, немає можливості зайти - тим паче зняти кошти з мобільного вкладу у гривні
Это норма для индуса.
В кінці місяця знімаю/поповнюю для погашення кредитних карток
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sens
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Додано: Сер 22 тра, 2024 22:28
Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
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alfaro23
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Додано: Чет 23 тра, 2024 06:48
alfaro23 написав:
Рекомендую цей банк. Наявність металів і валюти у відділеннях!
Так і є, один раз на місяць після закінчення валютного вкладу знімаю з рахунку - нові банкноти .
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sens
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