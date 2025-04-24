Індустріалбанк

В первый раз с таким сталкиваюсь - Индустриал отказался перевыпустить по истечению срока действия карту, на которую получались проценты по депозиту, в виду того, что действующих депозитов нет. Они ж обещали, что у них всё дистанционно, надо только первый раз прийти оформить любую карту/счёт, и дальше ходить не придется. Другого счета нет, и теперь, чтоб открыть депозит, предлагают опять ехать в отделение. Ну очень удобно.
candidat написав:В первый раз с таким сталкиваюсь - Индустриал отказался перевыпустить по истечению срока действия карту, на которую получались проценты по депозиту, в виду того, что действующих депозитов нет. Они ж обещали, что у них всё дистанционно, надо только первый раз прийти оформить любую карту/счёт, и дальше ходить не придется. Другого счета нет, и теперь, чтоб открыть депозит, предлагают опять ехать в отделение. Ну очень удобно.
Не совсем понятно, зачем карта для получения процентов по депозиту если депозитов нет?