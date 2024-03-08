|
|
|
Кліринговий Дім
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:28
Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?
-
volny
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 17.11.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лют, 2024 20:02
volny написав:
Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?
Напишіть,коли вам вдасться взагалі відправити в інший банк
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16084
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 06 лют, 2024 10:10
sens написав: volny написав:
Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?
Напишіть,коли вам вдасться взагалі відправити в інший банк
А що, хіба з цим є проблеми?
-
volny
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 17.11.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 лют, 2024 12:42
volny написав: sens написав: volny написав:
Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?
Напишіть,коли вам вдасться взагалі відправити в інший банк
А що, хіба з цим є проблеми?
після вдалого вами відправлення коштів, будемо раді про це прочитати, щоб зрозуміти що і за скільки працює або ні .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16084
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 08 лют, 2024 12:37
sens написав:
після вдалого вами відправлення коштів, будемо раді про це прочитати, щоб зрозуміти що і за скільки працює або ні .
Тобто Ви хочете сказати, що кошти не перераховуються чи що береться комісія більша, ніж зазначена в тарифах?
-
volny
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 17.11.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лют, 2024 13:06
Забрав "пів конверта" білими, але в гарному стані. Все нормально. Завтра забиратиму другу половину. В принципі, з банком можна мати справу, якщо ригівське походження не відлякує.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2360
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лют, 2024 13:16
Solar_simfi написав:
Забрав "пів конверта" білими, але в гарному стані. Все нормально. Завтра забиратиму другу половину. В принципі, з банком можна мати справу, якщо ригівське походження не відлякує.
Навіть по фінмону немає питання
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16084
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:46
С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5% в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3157
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|