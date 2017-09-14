RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:39

  Бетон написав:Очередная минутка потужности.
Обратились к адвокату родственники.
Год человек был в сзч до недавнего времени, вломились в квартиру, отправили под купянск. Человек оттуда выходил на связь, содержание как в колонии. Дали м-ку, теплак. Недавно его похоронили.
С родственниками связались с части и сказали, что пока не компенсируют м-ку и теплак, документы из части для компенсации не дадут.
Сейчас адвокат будет этим заниматься.

У меня предложение к части. Почему бы вам самим не пойти на позицию и не забрать м-ку и теплак самим?

Все буде Україна і перемога. Потужність, братерство



Погано що вас не можуть (ПОКИ) притягнути до конституційного обовʼязку захищати Україну .
Думаю що вам недовго залишилось.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:55

Обов'язки можуть виникнути тільки після виконання моїх прав. А їх немає.
І Обов'язків значить теж не буде


Конституційні права, які формально гарантовані, але фактично НЕ виконується в Україні

1. Право на безоплатну медичну допомогу

Стаття 49 Конституції України:

> «Медична допомога у державних і комунальних закладах охорони здоров’я надається безоплатно.»



Реальність:

Жодного разу ніхто не лікував безкоштовно: «добровільні внески», «купіть ліки самі», «анестезію — оплатіть».

Державна медицина де-факто стала платною, а формально продовжує називатися безкоштовною.

Укладати декларації з сімейними лікарями — це НЕ безкоштовна медицина, а просто нова форма обслуговування з тією ж корупцією та оплатою з кишені.


Це пряма невідповідність Конституції.


---

2. Право на землю

Стаття 14 Конституції України:

> «Земля є основним національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави.»



Також: кожен громадянин має право отримати земельну ділянку.

Реальність:

Де-факто отримати землю громадянину неможливо, якщо він не:

чиновник

суддя

прокурор

або «найшов правильних людей»


Черги по 10–25 років.

Схеми з «безкоштовною приватизацією» через підставних осіб і рейдерство.


Це право існує тільки на папері.


---

3. Право на справедливий суд

Стаття 55 Конституції України:

> «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.»



Стаття 129:

> «Основні засади судочинства: законність, рівність усіх учасників, гласність, справедливість.»



Реальність:

Судовий збір за позов — плати.

Експертизи — плати.

Папірець у канцелярію — плати.

Без адвоката — шансів нуль.

Суддя дивиться не на Закон, а на гроші, телефонний дзвінок або інтерес «системи».


Суд в Україні — комерційна послуга.


---

4. Право на захист і безпеку

Стаття 3 Конституції України:

> «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Найвищою соціальною цінністю є життя і безпека людини.»



Стаття 17:

> «Захист людини, її життя і безпеки — головний обов’язок держави.»



Реальність:

Поліція не приїжджає або приїжджає «щоб записати і поїхати».

Заяви не розслідуються.

Домашнє насильство — «скажіть, що помирилися».

Крадіжки, побиття, погрози — 0 реакції.


Фактично право на захист — відсутнє.


---

5. Право на свободу пересування

Стаття 33 Конституції України:

> «Кожному гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання.»



Реальність:

Воєнні блокпости.

Обмеження виїзду чоловіків за кордон.

Інколи навіть між областями можуть бути спецперевірки та фільтрація.


Право існує, але держава обмежує його під приводом воєнного стану.

Тут юридично є обґрунтування (Конституція дозволяє обмеження під час війни), але по факту це обмеження свободи пересування.


---

6. Право на достатній життєвий рівень

Стаття 48 Конституції України:

> «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.»



Реальність:

Мінімальна зарплата — прожити неможливо.

Комуналка жере половину доходу.

Ціни — європейські, доходи — африканські.


Держава НЕ гарантує ні достатнього рівня життя, ні соціальної безпеки.


---

7. Право на працю і гідні умови

Стаття 43 Конституції України:

> «Кожен має право на працю і гідні умови праці.»



Реальність:

Ринок праці — рабство.

Роботодавець не платить вчасно — карають робітника мовчанням.

Затримка зарплати — норма.

Гідні умови? Ні, не чули.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:26

похоже США решили что Миру пора вернуться во времена дикого средневековья - когда прав кто сильнее; когда можно захватывать силой другие страны/государства/народы;

имхо - возврат к рабству, официальная торговля людьми и тп уже совсем не за горами..

❗️Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, мов Атлант, – завершилися, – Білий дім.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:31

Интересно девки пляшут.
В СЗЧ он не пойдет, значить грабить планирует прифронтовой мирняк, в свободное от боевых выходов время.
Откуда уверенность в успехе затеи? Видит ли он вокруг примеры успешных безнаказанных грабежей?
Если да, то грабят ли организованно, на уровне подразделений, или каждый самостоятельно?
И сколько ему нужно платить, чтобы он пока воздерживался от подобных эксцессов?
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:40

  Xenon написав:похоже США решили что Миру пора вернуться во времена дикого средневековья - когда прав кто сильнее; когда можно захватывать силой другие страны/государства/народы;

имхо - возврат к рабству, официальная торговля людьми и тп уже совсем не за горами..

❗️Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, мов Атлант, – завершилися, – Білий дім.

Це не США так вирішили, так вирішив путін.
У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США. :D
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:43

  Xenon написав:Следующий ход это наложить санкции на Украину для достижения мира?!

🤬США закликали Європу заблокувати виділення Україні "репараційного кредиту" з рахунку заморожених російських активів, оскільки вони потрібні для досягнення мирної угоди, а не для продовження війни, — Bloomberg

Цілком підтримую!
Використати ці гроші просто для продовження війни. Для чого? Щоб Зе і Ко ще рік-два побули при владі і щоб ще десятки тисяч загинуло?
США все правильно роблять.
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.euronews.com/my-europe/2025 ... as-krasnov
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:13

Обов'язки можуть виникнути тільки після виконання моїх прав.

як завжди - прав багато, обов'язки - ні, не бачу...

про затримку зп - ти ж роботодавець, є досвід скільки ти платиш та як...
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:17

  Xenon написав:похоже США решили что Миру пора вернуться во времена дикого средневековья - когда прав кто сильнее; когда можно захватывать силой другие страны/государства/народы;

имхо - возврат к рабству, официальная торговля людьми и тп уже совсем не за горами..

❗️Дні, коли США тримали на своїх плечах весь світовий порядок, мов Атлант, – завершилися, – Білий дім.

тобто є розуміння, щоб світ не за лекалами розвинених країн буде дуже некомфортний для життя...

а США окрім світового порядку, отримували й певні бонуси за це. й це самоусунення може мати далекоглядні наслідки. не пощастило їм обрати собі теж клоуна...
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:17

  GALeon написав:https://www.euronews.com/my-europe/2025/03/13/fact-checking-online-claims-that-donald-trump-was-recruited-by-the-kgb-as-krasnov

Из рубрики "СРОЧНО!РЕПОСТ!!"
ну и что вы думали\думаете добиться хейтом Трампа?
Это исторически обусловленные процессы а не персоналии, как вы отчаянно пытаетесь себя убедить
Думать надо было головой, а не кастрюлей в свое время
