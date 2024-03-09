Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 21:57
daap написав:у мене були білі не в дуже гарному стані. А інші банки видають депо синіми.
Вважаю цей банк дивиться на мене з неповагою
Рахуйте це фічею банка
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