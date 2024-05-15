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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 22:57
daap написав:у мене були білі не в дуже гарному стані. А інші банки видають депо синіми.
Вважаю цей банк дивиться на мене з неповагою
Рахуйте це фічею банка
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2XL
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Додано: Вів 12 бер, 2024 14:22
deneg net написав:
С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5%
в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно
Уже 17%.
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nord
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Додано: Вів 12 бер, 2024 14:54
nord написав: deneg net написав:
С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5%
в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно
Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку
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sens
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Додано: Сер 13 бер, 2024 15:42
sens написав: nord написав: deneg net написав:
С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5%
в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно
Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку
17,5% до 100К
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emeta
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Додано: Вів 26 бер, 2024 03:21
Ставки вниз. 15.5%.
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nord
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:42
в когось вийшло зареєструватись онлайн додатком?
мій кабельний інет йому не подобається, пише немає з'єднання хоча всі інші аппки працюють
коли вмикаю мобільний інет справа доходить до кнопки перейти в Дію і дали пише нема звязку з сервісами Дії, хоча Дія відкривається без проблем
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:45
quadro_tony_da написав:
в когось вийшло зареєструватись онлайн додатком?
мій кабельний інет йому не подобається, пише немає з'єднання хоча всі інші аппки працюють
коли вмикаю мобільний інет справа доходить до кнопки перейти в Дію і дали пише нема звязку з сервісами Дії, хоча Дія відкривається без проблем
Шановний клієнте,
Інформуємо, що канал інформування про платіжні операції по Вашій картці змінюється.
З 18.04.2024 всі повідомлення про платіжні операції Ви будете отримувати в застосунку MyBank365.
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sens
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:07
sens саме цей додаток я і встановив
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 09 тра, 2024 16:58
Банк «Кліринговий дім» пропонує скористатися вигідними пропозиціями від Visa та партнерів, щоб ваші покупки були ще вигіднішими та приємнішими.
Детальніше про акції: https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-ma ... nhovyy-dim
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Assistant_Portal
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:38
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sens
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