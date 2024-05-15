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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

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Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:57

Re: Кліринговий Дім

daap написав:у мене були білі не в дуже гарному стані. А інші банки видають депо синіми.
Вважаю цей банк дивиться на мене з неповагою
Рахуйте це фічею банка
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 14:22

  deneg net написав:С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5% в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
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Уже 17%.
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 14:54

  nord написав:
  deneg net написав:С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5% в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно

Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 15:42

  sens написав:
  nord написав:
  deneg net написав:С сегодняшнего дня появился новый депо на 3 мес под 17,5% в грн.
Не столб и без налива, но ставка одна из самых жирных.
Не реклама, а инфо кому интересно

Уже 17%.
94 дні 17,5% , 3 місяці 17% в кінці строку


17,5% до 100К
emeta
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Ставки вниз. 15.5%.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:42

Re: Кліринговий Дім

в когось вийшло зареєструватись онлайн додатком?

мій кабельний інет йому не подобається, пише немає з'єднання хоча всі інші аппки працюють

коли вмикаю мобільний інет справа доходить до кнопки перейти в Дію і дали пише нема звязку з сервісами Дії, хоча Дія відкривається без проблем
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:45

  quadro_tony_da написав:в когось вийшло зареєструватись онлайн додатком?

мій кабельний інет йому не подобається, пише немає з'єднання хоча всі інші аппки працюють

коли вмикаю мобільний інет справа доходить до кнопки перейти в Дію і дали пише нема звязку з сервісами Дії, хоча Дія відкривається без проблем

Шановний клієнте,
Інформуємо, що канал інформування про платіжні операції по Вашій картці змінюється.
З 18.04.2024 всі повідомлення про платіжні операції Ви будете отримувати в застосунку MyBank365.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:07

sens саме цей додаток я і встановив
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 16:58

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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:38

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