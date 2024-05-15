Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 тра, 2024 10:48
sens
Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:24
Це з коміс 1%?
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Amethyst
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