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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 10:48

sens

Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
Andrey2512
 
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З нами з: 04.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:24

Це з коміс 1%?
Amethyst
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Повідомлень: 5373
З нами з: 05.05.21
Подякував: 406 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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