sens
Оце сервіс ) Цікаво, синіми дає?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:28
Re: Кліринговий Дім
Банкомат підтримує безконтактну картку? Враховуючи мультивалюта це віртуалка, питання актуальне
Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:58
Re: Кліринговий Дім
додаток банку все так же не працює? не можу зайти вже місяць
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:31
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:01
не відкривається конвертаційний депо в додатку - пише помилка зєднання з Державним Реєстром
Додано: Нед 16 чер, 2024 16:53
Додано: Пон 05 сер, 2024 17:38
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Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa з 2 липня по 1 вересня 2024 року.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 12:08
Re: Кліринговий Дім
Отримайте безкоштовну доставку з АТБ при оплаті картками Банку «Кліринговий Дім»
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-be ... ion_150824
Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Банку «Кліринговий Дім» по 30 вересня 2024 року.
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