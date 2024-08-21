Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2024 00:29
Re: Кліринговий Дім
Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
Додано: Сер 21 сер, 2024 06:38
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