Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 00:29
Re: Кліринговий Дім
Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
Додано: Сер 21 сер, 2024 06:38
Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:01
Re: Кліринговий Дім
Замовляйте будь-які товари з категорії «Електроніка» на OLX від 300 грн, оплачуйте замовлення вашою карткою Visa від АБ «Кліринговий Дім» і отримуйте безкоштовну доставку.
https://news.finance.ua/ua/korystuytesy ... ion_060924
Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Банку «Кліринговий Дім» по 30 вересня 2024 року.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:04
Re: Кліринговий Дім
досі зареєструватись через дію не дає, банк поганий
не можуть свій додаток півроку пофіксити
походу треба у відділення йти щоб відкрити рахунок
P.s. треба додатрк перезапускати після підпису в дії, і заходити заново, тоді спрацює.
Кл не дали ((
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