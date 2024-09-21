Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 00:29
Re: Кліринговий Дім
Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.
Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
Додано: Сер 21 сер, 2024 06:38
Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:01
Re: Кліринговий Дім
Замовляйте будь-які товари з категорії «Електроніка» на OLX від 300 грн, оплачуйте замовлення вашою карткою Visa від АБ «Кліринговий Дім» і отримуйте безкоштовну доставку.
https://news.finance.ua/ua/korystuytesy ... ion_060924
Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Банку «Кліринговий Дім» по 30 вересня 2024 року.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:04
Re: Кліринговий Дім
досі зареєструватись через дію не дає, банк поганий
не можуть свій додаток півроку пофіксити
походу треба у відділення йти щоб відкрити рахунок
P.s. треба додатрк перезапускати після підпису в дії, і заходити заново, тоді спрацює.
Кл не дали ((
Додано: Нед 08 вер, 2024 13:01
Re: Кліринговий Дім
А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?
Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.
Додано: Сер 18 вер, 2024 14:13
Re: Кліринговий Дім
В мене за пару годин дійшло, але сума в 4 рази менша...
Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:32
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Додано: Нед 22 вер, 2024 00:48
ignorabimus
Мои аж в понедельник (двое суток), когда курс уже неинтересный был(
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