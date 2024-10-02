Кліринговий Дім

Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 23:22
Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает.
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