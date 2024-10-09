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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Кліринговий Дім 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
60%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 23:22

  NDV написав:А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?

Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.

Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:15

Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:16

  Solar_simfi написав:Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.

Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:47

  sens написав:
  Solar_simfi написав:Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.

Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?

а шоо таке, дядьку? У вас залашився тільки чумайдан папіру у геліку?
Тут пересічний по 5..6 тачок папіру по банкам розсовує, навіть Кліря не буде зайвим 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:08

  Amethyst написав:
  sens написав:
  Solar_simfi написав:Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.

Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?

а шоо таке, дядьку? У вас залашився тільки чумайдан папіру у геліку?
Тут пересічний по 5..6 тачок папіру по банкам розсовує, навіть Кліря не буде зайвим 8) :lol:


якщо 100 - тількі нові і немає АЛЕ
якщо менше 100 , то будь-який рік окрім нижче 1999 і фізичний стан
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:50

  Solar_simfi написав:Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
На Борисоглібській? У ВІП на Заньковецької дали саме мотлох, але замінили на пристойні білі. А я сподівався ВІП дасть новими... марно.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 00:34

  sens написав:якщо 100 - тількі нові і немає АЛЕ
якщо менше 100 , то будь-який рік окрім нижче 1999 і фізичний стан


Интересно,кто начал этот загон вообще и почему? Сам беру только новые, и только сотки, но лишь потому что другие морду воротят от старых.
Вопрос-почему в Украине уважают лишь новый образец стодолларовой купюры, а белые приходятся распихивать среди нуждающихся, не в состоянии перебирать харчами?
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 07:50

  Visky написав:
  Solar_simfi написав:Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
На Борисоглібській? У ВІП на Заньковецької дали саме мотлох, але замінили на пристойні білі. А я сподівався ВІП дасть новими... марно.

Так, на Борисоглібській нормальні. Наступне депо закінчується 1 грудня, відпишу, що дають.
Solar_simfi
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