Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 23:22
NDV написав:
А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?
Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.
Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:15
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
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Solar_simfi
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:16
Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?
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sens
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:47
sens написав: Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?
а шоо таке, дядьку? У вас залашився тільки чумайдан папіру у геліку?
Тут пересічний по 5..6 тачок папіру по банкам розсовує, навіть Кліря не буде зайвим
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Amethyst
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Додано: Чет 03 жов, 2024 15:08
Amethyst написав: sens написав: Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?
а шоо таке, дядьку? У вас залашився тільки чумайдан папіру у геліку?
Тут пересічний по 5..6 тачок папіру по банкам розсовує, навіть Кліря не буде зайвим
якщо 100 - тількі нові і немає АЛЕ
якщо менше 100 , то будь-який рік окрім нижче 1999 і фізичний стан
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sens
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Додано: Вів 08 жов, 2024 23:50
Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
На Борисоглібській? У ВІП на Заньковецької дали саме мотлох, але замінили на пристойні білі. А я сподівався ВІП дасть новими... марно.
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Visky
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Додано: Сер 09 жов, 2024 00:34
sens написав:
якщо 100 - тількі нові і немає АЛЕ
якщо менше 100 , то будь-який рік окрім нижче 1999 і фізичний стан
Интересно,кто начал этот загон вообще и почему? Сам беру только новые, и только сотки, но лишь потому что другие морду воротят от старых.
Вопрос-почему в Украине уважают лишь новый образец стодолларовой купюры, а белые приходятся распихивать среди нуждающихся, не в состоянии перебирать харчами?
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Velz
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Додано: Сер 09 жов, 2024 07:50
Visky написав: Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
На Борисоглібській? У ВІП на Заньковецької дали саме мотлох, але замінили на пристойні білі. А я сподівався ВІП дасть новими... марно.
Так, на Борисоглібській нормальні. Наступне депо закінчується 1 грудня, відпишу, що дають.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 01:52
Solar_simfi Сталося чудо: на БГ видали синіми!
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Додано: Вів 15 жов, 2024 10:23
Visky, вітаннячка ) Борисоглібська?
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