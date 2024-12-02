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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2024 05:02
Та без разницы, я в нале его оставлять не буду)
Кто-то читал что там по тарифам новым сегодня присылали, у меня оповещение из апки не открылось, а лазить искать было лень...
Нашел, комиссия за покупку ценных бумаг за кредитные средства
Додано: Сер 06 лис, 2024 17:41
Re: Кліринговий Дім
Завітайте на avrora.ua та купуйте товари українських виробників, скориставшись карткою Visa від Банку «Кліринговий Дім».
Оформлюйте замовлення від 200 грн одним чеком (обов'язково додайте хоча б один товар із програми ««Національний кешбек»), оплачуйте покупку збереженою карткою — і отримайте безкоштовну доставку на своє замовлення.
Пропозиція діє з 1 до 24 листопада 2024 року включно.
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:36
Re: Кліринговий Дім
Клієнти Банку «Кліринговий Дім» можуть скористатися акцією «Чек-ін» та отримати 50 грн бонусу.
Що потрібно для отримання бонусу?
Відкрити картку Вільна мультивалютна з кредитним лімітом або замовити кредитний ліміт до вже оформленої картки у мобільному застосунку MyBank365.
Здійснити покупку товарів чи оплату послуг на загальну суму не менше 100 грн, використовуючи карту з лімітом.
Все! Бонус ваш!
Пропозиція діє з 11 листопада 2024 року по 31 січня 2025 року
https://news.finance.ua/ua/bank-klirynh ... yu-chek-in
Додано: Чет 14 лис, 2024 19:38
Re: Кліринговий Дім
Купуючи «Добропаливо» з картками Банку «Кліринговий Дім», ви допомагаєте волонтерам, які щодня доставляють необхідне на деокуповані та прифронтові території.
Як приєднатися:
1)Заїжджайте на АЗК WOG.
2)Попросіть оператора «підвісити» обрану кількість літрів для «Добропалива».
3)Оплатіть покупку карткою Visa Банку «Кліринговий Дім» — ваші літри для волонтерів подвояться!
Ваша допомога стане ресурсом для волонтерів проєкту «Птахи» від фонду «Відчуй», фонду «Життєлюб», гуманітарної місії Сергія Притули та «Першого добровольчого мобільного шпиталю». Ці люди роблять неймовірне: евакуюють, допомагають і підтримують там, де це необхідно найбільше.
Пропозиція діє з 1 листопада до 15 грудня 2024 року для держателів карток Visa від Банку «Кліринговий Дім».
https://news.finance.ua/ua/pryyednuyemo ... isa-ta-wog
Додано: Сер 20 лис, 2024 15:44
Re: Кліринговий Дім
Последний раз КД отдавал депо одними 50 на борисоглебской, итого 2 подхода 5000$ все по 50. Пришлось часть в терминал привата отправить, часть в пумб на 1 месяц.
При регистрации тонна технических багов и глюков, у кого нет дия.пидпыса или принципиально ее не использует. Ошибка государственного реестра тоже часто вылазит.
Далее проводки даже между своими счетами выполняются по 10 минут
Ввиду ужасного расположения отделения банка (машиной хрень заедешь, все заставлено в 3 ряда с тротуарами на этом сраном подоле, а передвигаться метро сейчас повышенный риск) закрыл все счета.
Додано: Чет 28 лис, 2024 06:37
щодо ПУМБ ви впевнені що 1 місяць а не 3 (?)
Додано: Пон 02 гру, 2024 21:16
Почав забирати черговий конвертдепо на Борисоглібській. Все як завжди, білі Франкліни, але цілком пристойної якості, не мотлох.
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