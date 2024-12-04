Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:16
Сьогодні вперше в цьому банку отримав 2 кілодолара синіми
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Solar_simfi
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- Повідомлень: 2391
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 349 раз.
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:14
Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
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Solar_simfi
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- Повідомлень: 2391
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 349 раз.
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Профіль
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