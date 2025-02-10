Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:16
Сьогодні вперше в цьому банку отримав 2 кілодолара синіми
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Solar_simfi
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:14
Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
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Solar_simfi
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Додано: Нед 08 гру, 2024 00:15
Solar_simfi написав:
Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
Пощастило. Мені цього тижня білими видали, добре хоч не 96 року і без штампів, бо якось і таке було
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l_e_x
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:08
Для інфо.
Сьогодні на Борисоглібській видали білими, але гарної якості (2006 рік).
Попередньо замовляти готівку не потрібно.
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neo4nixdorf
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Додано: Суб 21 гру, 2024 04:55
С 1 января комиссию за обслуживание не передумали вводить как год назад?
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NDV
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Додано: Пон 10 лют, 2025 20:42
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Wirująświatła
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