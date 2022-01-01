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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:01
Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
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Nikstep
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53
Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
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Gln_Vlrn
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Додано: Сер 22 бер, 2023 23:18
Nikstep написав:Minnie Mouse
Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
Може початок процесу з віджиму, таке теж траплялося
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ksu
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Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54
cohan написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде
Згодний
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Pavlenko Borys
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:05
Pavlenko Borys
да, есть такая штука: кредитный рейтинг, от куда нужно заглядывать
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Minnie Mouse
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Додано: Чет 23 бер, 2023 22:11
cohan написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде
PROMOTED означає - на правах реклами. Правді за це заплатили як за рекламу.
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riwalir
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:58
riwalir написав: cohan написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде
PROMOTED означає - на правах реклами. Правді за це заплатили як за рекламу.
сечете фишку
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cohan
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:33
cohan написав: Minnie Mouse написав: Hella написав:
Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
видела кажется ту "заметку" на одном канале, у меня сразу двоякое впечатление было что на остальных с новостями а вообще ни слова. Интересно чей это канал и кому и почему выгодно такое писать
вместе с новостями про Альянс? )) в целом тоже думаю что накат, тем более не тот банчик кто по картам нал гоняет, тут-то и банкоматов - терминалов своих нет
да что-то по айбоксу с попыткой приделать одно к другому, но когда о таком пишут только в телеграме, а не на каких-то авторитетных изданиях как та же Правда - то у разумных людей сразу возникают сомнения
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Minnie Mouse
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:36
Nikstep написав:Minnie Mouse
Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
не удивляет, и огорчает. Кому война - кому мать родна 😔
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Minnie Mouse
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:18
Спасибо, интересно было прочитать мнения.
Но меня насторожило совпадение, как я и написала, закрытие отделения прямо рядом со мной плюс заметки (уже несколько) в телеграм. Если все с банком хорошо, то хорошо ).
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Hella
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