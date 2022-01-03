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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:57

  Minnie Mouse написав:
  AVolkov написав:candidat Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке

лучше конечно попытать удачу 🙂

Отож
AVolkov
 
Повідомлень: 35
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:14

  Pavlenko Borys написав:
  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта

А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
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Nikstep
 
Повідомлень: 37
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 17:34

  Nikstep написав:
  Pavlenko Borys написав:
  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта

А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
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До війни справа була, от не знаю як шо в нас на зараз
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 30
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:47

  Nikstep написав:
  Pavlenko Borys написав:
  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

європою до 0,5% це набагато дешевше Свіфта

А у нас оно работает вообще?? Кажется нет
Зображення


Людина питала не про платежі SEPA, а про платіж по СЕП https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%BD%D0%B8
lara_08
 
Повідомлень: 961
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:49

  lincoln2 написав:підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?

Ні
lara_08
 
Повідомлень: 961
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
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  #<1 ... 25262728
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